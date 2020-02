Haas im Achtelfinale von Hua Hin gegen Chinesin Wang out

Für die Oberösterreicherin Barbara Haas ist beim WTA-Tennisturnier in Hua Hin in Thailand am Donnerstag im Achtelfinale Endstation gewesen. Die 23-Jährige unterlag Wang Xiyu in 97 Minuten 3:6,4:6. Die Chinesin hatte davor Petra Martic (CRO-2) ausgeschaltet. Haas geriet in beiden Sätzen früh mit Breaks in Rückstand, wobei sie in Durchgang zwei das Rebreak schaffte. Dann schlug Wang aber erneut zu.

SN/APA (Archiv)/BARBARA GINDL Endstation für Barbara Haas