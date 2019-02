Hamburg Open werden zur erstmals ausgetragenen Tennis-EM

Das internationale Tennis-Turnier am Hamburger Rothenbaum wird zur Europameisterschaft. Das teilten die Veranstalter und die Stadt Hamburg am Montag mit. "European Tennis Championships haben noch nie stattgefunden", sagte der oberösterreichische Veranstalter Peter-Michael Reichel. Das ATP-500-Turnier wird in diesem Jahr von 20. bis 28. Juli stattfinden.

SN/APA (dpa)/Daniel Bockwoldt Dominic Thiem war im Vorjahr in Hamburg topgesetzt