"Happy Slam" wird seinem Namen wieder gerecht

Nick Kyrgios und Andy Murray sorgen für die ersten emotionalen Höhepunkte in bei den Australian Open. Nun wartet ein Schlager in der zweiten Runde.

Während am Dienstag bekannt wurde, dass Novak Djoković ungeimpft auch Wimbledon und damit heuer alle vier Grand-Slam-Turniere verpassen würde, drängt sich bei den Australian Open nun der Sport in den Vordergrund. Spätestens der Zweitrunden-Schlager am Donnerstag zwischen Titelfavorit Daniil Medwedew und Publikumsliebling Nick Kyrgios lässt die Fans mit der Zunge schnalzen.

Was das Publikum erwartet, wurde am Dienstag schnell klar. Es dauerte keine fünf Minuten, bis Kyrgios im ersten Aufschlagspiel von unten durch die Beine servierte. 1:54, 21 ...