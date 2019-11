Heimtriumph von Spanien im Davis Cup in Madrid

Gastgeber Spanien hat zum sechsten Mal den Davis Cup gewonnen. Angeführt von Tennis-Superstar Rafael Nadal setzten sich die Spanier am Sonntagabend in Madrid im Endspiel gegen Kanada durch und holten damit als erstes Team im neuen Format den Titel. Der Davis Cup wurde in diesem Jahr erstmals mit einer Endrunde ausgetragen, an der 18 Mannschaften teilnahmen.

SN/APA (AFP)/JAVIER SORIANO Risenjubel bei Gastgeber Spanien