Historische Schatztruhe: Pfingsttennis in Zell am See: Von Saiko bis Kary

Zwei heimische Tennislegenden: Hans Kary und Peter Pokorny spielten in Zell.

Beim Salzburger Tennisclub laufen die Vorbereitungen auf das Challenger-Turnier ab 9. Juli auf Hochtouren. Es wäre zu hoffen, dass die zweite Auflage zu einer neuen zukunftsträchtigen Veranstaltungsserie für den Salzburger Tennissport führt, der seine bisher bedeutendsten Turniere längst verloren hat: Beim TC Kasern war 1992 Schluss, beim TC Zell am See schon 1982. Beide Clubs mussten vor allem aus finanziellen Gründen aufgeben.

Die Basis für ein über den lokalen Rahmen hinausgehendes Geschehen wurde in Zell am See mit ...