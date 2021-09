Höchst emotionaler Abschied von Superstar Naomi Osaka

Naomi Osaka hat bei den US Open verloren, aber auch Siege machen sie nicht mehr glücklich. Die an Depressionen leidende Japanerin gab unter Tränen tiefe Einblicke in ihr Seelenleben: "Ich weiß nicht, wann ich mein nächstes Tennismatch spiele."

SN/ap Naomi Osaka scheiterte überraschend in der dritten Runde.