Holt Novak Djoković in New York den Grand Slam?

Alexander Zverev und Novak Djoković sind in der Form ihres Lebens und ihre Nerven vor dem Halbfinal-Schlager bei den US Open am Freitag das Thema.

Wenn jemand geglaubt hat, dass Novak Djoković vor dem Hintergrund, Historisches schaffen zu können, bei den US Open seine Unantastbarkeit verliert, dann hat der Serbe im Viertelfinale die Antwort schlechthin geliefert. Djoković besiegte Matteo Berrettini 5:7, 6:2, 6:2, 6:3. Es war nicht weniger als eine Machtdemonstration auf dem Weg zum Grand Slam in New York, dem vierten Major-Triumph 2021 nach Melbourne, Paris und Wimbledon. Dabei wurde ein sehr starker Berrettini seiner Rolle als erster echter Gradmesser im Turnier ...