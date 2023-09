Im Davis Cup klafften Anspruch und Realität zu weit auseinander

Österreichs Tennisnationalteam kassiert unglückliche, aber verdiente 1:3-Heimniederlage gegen Portugal. Nun heißt es 2024 Kampf um den Klassenerhalt statt um das Finalturnier. Die Gründe sind vielfältig.

Österreichs Tennis-Nationalmannschaft hat eine aus mehreren Blickwinkeln bittere 1:3-Heimniederlage gegen Portugal kassiert und ist damit auch auf dem harten Boden der Realität gelandet. War man vor dem Länderkampf betont optimistisch und locker, dass man die Rolle des leichten Favoriten in einen Sieg verwandeln werde, so war die Ernüchterung in Schwechat über die verpasste Chance noch größer. Statt im Februar um die Qualifikation für das Finalturnier zu spielen, muss das Team von Kapitän Jürgen Melzer 2024 um den Klassenerhalt in der Weltgruppe I kämpfen.

Melzer spricht von "katastrophalem Ausgang"

"Die Enttäuschung ist riesengroß. Wir hätten am ersten Tag durchaus beide Matches gewinnen können. Es war ein enger Tag mit katastrophalem Ausgang", sagt Melzer und spricht damit die knappe, allerdings nicht sehr überraschende Dreisatzniederlage von Jurij Rodionov (ATP-Nr. 109) gegen Nuno Borges (89) im Auftakteinzel am Freitag an. "Ich bin mir trotzdem sicher, dass ich am Samstag nicht mehr spielen werde", sagte Rodionov danach - und er sollte recht behalten. Leider. Denn er war davon ausgegangen, dass seine Teamkollegen die nächsten drei Punkte holen. "So wie Ofi trainiert hat, verliert er hier gegen niemanden. Und im Doppel sind wir auch besser", sagte Rodionov. Doch zwei Stunden später stand es 0:2. Sebastian Ofner (59) verlor trotz Matchballs 7:5, 3:6, 6:7(1) gegen João Sousa. Dass dieser zum Teil Weltklassetennis zeigte und nicht wie eine Nummer 289 der Welt agierte, war ein schwacher Trost. Doch das ÖTV-Team glaubte weiterhin an den Sieg, den ersten in Österreichs Davis-Cup-Geschichte nach 0:2-Rückstand.

Erler/Miedler lieferten, Novak war schwach

Allerdings waren Alexander Erler und Lucas Miedler, die Francisco Cabral/Borges 7:6(0), 7:6(5) besiegten, die Einzigen, die auch ablieferten, als es am wichtigsten war. Es sollte, wie schon beim 1:3 in Kroatien im Februar, Österreichs Ehrenpunkt bleiben. Die Hoffnung auf ein erfolgreiches Comeback erhielt schon vor dem vierten Match einen Dämpfer, als bekannt wurde, dass Ofner ausfällt. Der Steirer hatte sich am Freitag offenbar eine Rückenblessur zugezogen und musste gegen Borges passen. Ersatzmann Dennis Novak, der erst nach dem krankheitsbedingten Ausfall von Dominic Thiem nachnominiert worden war, sprang ein, war beim 3:6, 2:6 aber ab Mitte des ersten Satzes weit entfernt von seiner Bestform und daher völlig chancenlos.

"Hättiwari" zählt nicht - es braucht einen starken Thiem

"Hätte Ofner den Matchball verwandelt und wäre er am Samstag fit gewesen" - könnte man nun sagen. Fakt ist aber, dass zwischen Anspruch und Realität eine zu große Lücke klafft. Am Mittwoch wird ausgelost, gegen wen und wo das ÖTV-Team im Februar gegen den Abstieg in die Zweitklassigkeit kämpfen wird. Fest steht schon jetzt, dass das Finalturnier 2024 definitiv ohne Österreich stattfinden wird, möglicherweise wird das ÖTV-Team auch nie mehr daran teilnehmen. Denn es sieht danach aus, dass ab 2025 wieder im ursprünglichen Format ausnahmslos mit Heim- und Auswärtspartien gespielt wird.

Fest steht auch, dass Österreich - mit Ausnahme des Doppels - einen fitten und starken Dominic Thiem benötigt, um mit den besten Nationen mitzuhalten und mittelklassige Nationen wie Portugal zu besiegen. Doch davon ist Thiem weiter entfernt. Der Topstar hat nach einer Magenentzündung noch nicht trainiert und musste auch für das dieswöchige ATP-Challenger in Bad Waltersdorf absagen.