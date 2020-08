Profis aus aller Welt kämpfen beim Restart der Future-Tour in Salzburg um Weltranglistenpunkte. Auf die Veranstalter und die möglichen Stars von morgen wartet eine große Herausforderung.

Während der Restart der ATP Tour diese Woche in New York erfolgt und etwa Dominic Thiem dabei in einer sogenannten Blase, abgeschirmt von der Außenwelt, für die mit Spannung erwarteten US Open probt, nehmen auch die zweite und dritte Liga ...