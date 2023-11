Italien hat einen neuen Sporthelden: Jannik Sinner, der rothaarige Schlaks aus Südtirol

Die Gunst der Fans ist dabei so klar verteilt wie zuletzt 2016, als das Saisonfinale der besten acht Spieler noch in London ausgetragen wurde. Damals triumphierte Andy Murray im Endspiel über Djoković. Ähnlich großartig wie in der O2-Arena wird am Wochenende die Stimmung auch im Pala Alpitour. Die mehr als 15.000 Zuschauer fassende Mehrzweckarena wurde schon in den Gruppenspielen zum Tollhaus, wenn Sinner spielte. "Es ist unglaublich, das hier in Italien erleben zu dürfen", sagt Sinner.

So emotional die Tifosi ihren Helden unterstützen, so cool agierte Sinner bislang. Einem souveränen Zweisatzsieg über Stefanos Tsitsipas ließ er einen umjubelten Mitternachtskrimi gegen Djoković folgen - und plötzlich stand der große Titelfavorit vor dem Aus. Ausgerechnet Sinner aber hievte den Serben ins Halbfinale, indem er am Donnerstag wiederum in einer Nachtschicht Holger Rune 6:2, 5:7, 6:4 in die Schranken wies.

Sinner: "Ich bin hier noch nicht fertig"

Dabei war Sinner selbst vorzeitig für das Halbfinale qualifiziert. Warum er dann trotz Rückenproblemen Rune niederrang und nicht Djoković, den vermeintlich härtesten Titelkonkurrenten, aus dem Turnier beförderte, fragten sich einige. Neben 400.000 Euro sowie 150 ATP-Punkten pro Matchsieg war das Publikum das größte Argument. "Ich bin hier noch nicht fertig", versprach er den Fans danach. Ganz Italien feiert einen rothaarigen, 1,88 Meter großen, schlaksigen Südtiroler wie sonst nur die Fußball-Nationalmannschaft.