Jakob Aichhorn folgt Lukas Neumayer sensationell ins Finale der Staatsmeisterschaft

Salzburger Endspiel: Verteidigt Lukas Neumayer den Titel oder jubelt Sensationsmann Jakob Aichhorn, der mit Dennis Novak und Filip Misolic zwei Topspieler bezwang?

Der Pongauer Tennisprofi Lukas Neumayer wird mit Selbstvertrauen zu den Salzburg Open anreisen. Der Radstädter steht bei den Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf im Endspiel. Der an Position fünf gesetzte Titelverteidiger besiegte nach klaren Siegen gegen Christoph Lang (Wien) und Patrick Ofner (Kärnten) im Halbfinale am Samstag den Tiroler Sandro Kopp, die Nummer vier des Turniers. Nach dem 6:4, 6:1 hat er erst acht Games abgegeben und trifft im Finale nun auf Jakob Aichhorn.