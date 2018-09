Japanerin Osaka nach klarem Sieg im US-Open-Halbfinale

Die Japanerin Naomi Osaka steht erstmals im Halbfinale der Tennis-US-Open in New York. Die 20-Jährige ließ am Mittwoch in der Runde der letzten acht der ungesetzten Ukrainerin Lesia Zurenko keine Chance und gewann nach nur 57 Minuten 6:1,6:1. In der Vorschlussrunde trifft die als Nummer 20 gesetzte Osaka auf Madison Keys (USA-14) oder Carla Suarez Navarro (ESP-30).

SN/APA (AFP/GETTY)/Sarah Stier Erste Japanerin seit 22 Jahren in Grand-Slam-Semifinale