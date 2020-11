Jetzt erst recht: Die Tenniswelt blickt nach Österreich

In der Coronakrise rücken die heimischen Tennisveranstalter als Vorreiter international in den Fokus. Auch das WTA-Turnier in Linz stellt sich der Herausforderung. Warum, das erklärt Turnierdirektorin Sandra Reichel.

Was 1991 als Austrian Tennis Grand Prix Premiere gefeiert hat, geht diese Woche als Upper Austria Ladies in seine 30. Auflage. Ohne Zuschauer, dafür mit einem großen Aufwand in Zeiten der Coronapandemie - das Jubiläum des Damen-Traditionsturniers in Linz, das bereits die WTA-Saison beendet, hat man sich gänzlich anders vorgestellt. Dennoch, oder gerade deshalb, wollen die Veranstalter ein Zeichen für die Zukunft setzen. "Es wäre ein Leichtes gewesen, nach dem Lockdown zu sagen, wir machen es heuer nicht. ...