Dominic Thiem bekommt es im Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Umag mit dem auf Eins gesetzten Favoriten Jiri Lehecka zu tun. Der 21-jährige Tscheche liegt in der Jahreswertung, dem Race to Turin, an Position 25. Zum Vergleich: Dominic Thiem hat sich mit dem Erfolg gegen Bagnis im Race auf Platz 131 vorgearbeitet.

BILD: SN/GEPA PICTURES/ FRANCOIS ASAL Dominic Thiem besiegte Facundo Bagnis nach hartem Kampf.

Verfolgen Sie das Match im Liveticker.