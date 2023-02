Julia Grabher ist Österreichs Lichtblick im Frauentennis

Julia Grabher spielt beim WTA-Turnier in Linz um den ersten rot-weiß-roten Sieg seit 2013. Mit 26 ist die Vorarlbergerin auf dem Weg in die erweiterte Weltspitze.

Zehn lange Jahre ist es her, dass mit Patricia Mayr-Achleitner zuletzt eine Österreicherin beim Heimturnier in Linz ein Match gewonnen hat. Ein Fakt, der die Situation im rot-weiß-roten Damentennis auf den Punkt bringt. Auf höchster Ebene, also bei Grand-Slam-Turnieren und auf der WTA-Tour, spielt Österreich seit vielen Jahren praktisch keine Rolle mehr. So ernüchternd das ist, gibt es nun zumindest eine, die das ändern kann: Julia Grabher. Die Vorarlbergerin darf sich am Mittwochabend (16.00 Uhr, live ORF Sport +) gegen ...