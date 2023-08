Jurij Rodionov knackte erstmals die Top 100

Österreichs Herren-Tennis ist erstmals seit langer Zeit wieder mit drei Österreichern in den Top 100 vertreten. Neben Sebastian Ofner, der als 58. in die US Open startet, und dem Ex-Weltranglisten-Dritten Dominic Thiem (81.) scheint zum ersten Mal auch Jurij Rodionov in diesem Kreis auf. Der 24-jährige Niederösterreicher verbesserte sich um zwei Positionen und liegt nun exakt auf Platz 100. Er ist in der Qualifikation für die US Open allerdings ausgeschieden.

BILD: SN/APA/GERALD WIDHALM/GERALD WIDHAL Rodionov hat gut lachen: Erstmals Top 100

An der Spitze geht der Zweikampf zwischen Leader Carlos Alcaraz und Novak Djokovic weiter: nur 20 Punkte trennen den Spanier und den Serben. Bei den Frauen führt weiter Iga Swiatek klar. US-Open-Debütantin Julia Grabher liegt weiterhin auf Platz 54. Das ÖTV-Trio bestreitet am Montag seine Erstrundenmatches beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres.