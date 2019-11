Kanada bei Davis-Cup-Endrunde im Viertelfinale

Kanada hat bei der Davis-Cup-Endrunde in Madrid als erstes Tennis-Team das Viertelfinale erreicht. Die Kanadier setzten sich am Dienstagabend gegen die USA durch und holten damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Am Montag hatte Kanada bereits mit 2:1 gegen Italien gewonnen.

SN/APA (AFP)/JAVIER SORIANO Shapovalov besiegte Fritz in zwei Sätzen