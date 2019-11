Kanada erster Finalist bei Davis-Cup-Endrunde in Madrid

Kanada hat bei der neuen Endrunde des Davis Cups als erstes Tennis-Team das Endspiel erreicht. Die Kanadier setzten sich am Samstag in Madrid im Halbfinale etwas überraschend gegen Russland mit 2:1 durch. Die Entscheidung fiel im Tiebreak des dritten Satzes im Doppel. Im Endspiel am Sonntag trifft Kanada auf den Sieger des zweiten Halbfinales zwischen Gastgeber Spanien und Großbritannien.

SN/APA (AFP)/JAVIER SORIANO Tie Break im dritten Satz war entscheidend