"Kann es nicht fassen": Dominic Thiem kämpft sich in Kitzbühel mit Drei-Satz-Krimi ins Finale

An die Leistung - spielerisch, körperlich und mental - wird er am Samstag, nur 16 Stunden nach dem Kraftakt, wohl anschließen müssen, will Thiem gegen Báez seinen zweiten Kitzbühel-Triumph nach 2019 sowie seinen ersten Turniersieg seit den US Open 2020 perfekt machen. Es sei schon sehr emotional, das alles nach so einer langen, schwierigen Zeit vor Heimpublikum zu erleben. "Das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Aber ich werde versuchen die Emotionen noch nicht ganz an mich heranzulassen, weil ich im Finale an die Leistung anknüpfen will", sagte Thiem vor dem zweiten Duell mit dem 22-Jährigen. Das bisher einzige hat der Österreicher vergangenes Jahr im Viertelfinale von Båstad in drei Sätzen verloren.

Thiem: "Ich kann es nicht fassen"

Mit dem Finaleinzug verbessert sich Thiem von Platz 116 in der Weltrangliste auf etwa Rang 90, mit dem Titel würde er knapp an die Top 70 klettern. Noch interessanter wird zu beobachten sein, welche Auswirkung der gelungene Auftritt in Kitzbühel auf sein Selbstvertrauen hat. "Ich habe das Gefühl, dass jede Woche der Wendepunkt kommen kann", hatte Thiem vor Turnierbeginn gesagt. Es folgten vier Siege, noch einer und Kitzbühel kann wirklich zur Initialzündung seiner "zweiten" Karriere werden.

