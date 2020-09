Kann Jurij Rodionov den Windschatten von Dominic Thiem nutzen?

Für den Superstar ist die zweiten Runde bei den French Open eine Pflichtaufgabe. Für seinen 21-jährigen Trainingspartner ist sie der Höhepunkt seiner Karriere, die nun so richtig Fahrt aufnehmen soll.

Das erste Mal seit Wimbledon 2018 (Dennis Novak) ist Dominic Thiem nicht der rot-weiß-rote Alleinunterhalter in der zweiten Runde eines Grand-Slam-Turniers. Der Topstar ist in Paris gegen Jack Sock natürlich klarer Favorit, doch auch Jurij Rodionov darf sich durchaus Chancen gegen Norbert Gombos ausrechnen. Beide verfolgen am Mittwoch daher dasselbe Ziel, die Ausgangsposition könnte dennoch unterschiedlicher kaum sein.

Denn während es für die Nummer drei der Welt "nur" der zweite von erhofften sechs Schritten auf dem Weg in ...