"Keine Bange": Das Comeback von Dominic Thiem ist nicht gefährdet

Das abgebrochene Training war eine Vorsichtsmaßnahme: Österreichs Tennisstar kehrt kommende Woche in Cordoba zurück. Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer hofft auf eine gute Auslosung für Österreichs Tennisstar.

Dominic Thiem kehrt wie geplant kommende Woche in Cordoba auf die ATP-Tour zurück. Das hat das Management von Österreichs Tennisstar am Donnerstag auf SN-Anfrage bestätigt. Warum Thiem am Mittwoch ein Training nach fünf Minuten hatte abbrechen müssen, wollte Pressesprecherin Laura Perez de Mendiola zwar nicht begründen. "Keine Bange. Alles ist gut", teilte die Spanierin mit.

Laut SN-Infos handelte es sich tatsächlich nur um eine reine Vorsichtsmaßnahme, warum Thiem den Platz kurz nach Beginn der zweiten Einheit am Nachmittag ...