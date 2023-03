Kitzbühel-Tennisturnier 2024 kollidiert mit Olympia in Paris

Die Tennis-Spielerorganisation der Männer (ATP) hat am Mittwoch den Turnierkalender für das kommende (Olympia-)Jahr veröffentlicht. Auffällig aus österreichischer Sicht ist die Ansetzung des Generali Open in Kitzbühel, das wie Umag und Atlanta ab 22.7.2024 und damit eine Woche früher als dieses Jahr (31.7.-5.8.) stattfindet. Das ist in der Woche des Eröffnungs-Wochenendes der Olympischen Spiele in Paris. Parallel zu Olympia geht das ATP-500-Turnier in Washington in Szene.

BILD: SN/GEPA Das Generali Open in Kitzbühel kollidiert 2024 mit Olympia in Paris.

Die Veranstalter in Kitzbühel zeigten sich "sehr enttäuscht" darüber, dass das Turnier eine Woche später als angestrebt terminisiert wurde. "Dies geschieht entgegen einer mündlichen Zusage unseres Wunschtermins Anfang des Jahres", erklärte Turnierdirektor Alexander Antonitsch. Sollte ein Spieler bei Olympia teilnehmen wollen, werde er trotzdem beim Generali Open aufschlagen können. "Wir werden nun alles daransetzen, dass unsere Finalisten, wie schon 2012, entsprechend später nach Paris anreisen können, um das Finale am Samstag (28.7.) austragen zu können", betonte Antonitsch. Die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle sind in der Woche ab 21. Oktober, wie zuletzt immer parallel zum ebenfalls als ATP-500-Event aufscheinenden Turnier in Basel, im Kalender. Es werden insgesamt 63 Turniere in 19 Ländern ausgetragen. Bei den Masters-1000-Events gibt es nun fünf über zwölf Tage ausgetragene Schauplätze: Indian Wells, Miami, Madrid, Rom und Shanghai.