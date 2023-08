Kranker Dominic Thiem sagt Start in Winston-Salem kurzfristig ab

Österreichs Tennisstar kann wegen einer Magen-Darm-Grippe nicht beim ATP-250-Turnier antreten. Damit fällt die Generalprobe für die US Open aus.

Das Auf und Ab von Dominic Thiem in diesem Jahr geht auch im Spätsommer weiter. Österreichs Tennisstar, der zuletzt mit dem Finaleinzug in Kitzbühel einen Formanstieg verzeichnen konnte, muss seinen Start beim ATP-250-Turnier in Winston-Salem krankheitsbedingt kurzfristig absagen.

Sein für Montagabend (Ortszeit) angesetztes Erstrundenduell mit dem Franzosen Arthur Rinderknech wurde aus dem Tableau und Zeitplan genommen. Für Thiem rückt ein Lucky Loser nach. Als Begründung für den Rückzug wird auf der ATP-Seite Gastroenteritis, also die Magen-Darm-Grippe, genannt. Von Thiem selbst gab es dazu vorerst noch keinen Kommentar.

Ohne Matchpraxis zu den US Open

Jedenfalls bedeutet dies wieder einen Rückschlag auf seinem Weg zurück Richtung Weltspitze, nachdem er in Kitzbühel dementsprechende Hoffnungen nähren konnte. Damit bestreitet Thiem die kommende Woche beginnenden US Open ohne Matchpraxis auf Hartplatz, denn die jüngsten 1000er-Turniere in Toronto und Cincinnati hatte der 29-Jährige ausgelassen und sich stattdessen mit seinem Trainer Benjamin Ebrahimzadeh in dessen deutscher Heimat vorbereitet.

Ofner in Winston-Salem im Einsatz, ÖTV-Quintett in Qualifikation

Sebastian Ofner ist in Winston-Salem gesetzt und wird nach einem Freilos am Dienstag (Ortszeit) vom 18-jährigen Wildcard-Spieler Alex Michelsen gefordert.

In der Qualifikation für die US Open sind ab Dienstag mit Sinja Kraus sowie Jurij Rodionov, Filip Misolic, Dennis Novak und Maximilian Neuchrist fünf ÖTV-Profis im Einsatz. Drei Siege sind notwendig, um im 128er-Feld des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres aufzuschlagen.