Kritik an neuem Tennis-Davis-Cup-Format

Österreich gegen Chile ist am Freitag und Samstag in Salzburg nur eine von insgesamt zwölf Begegnungen im neuen Tennis-Davis-Cup-Format. Von den 24 Teams der Qualifikation kommen die 12 Sieger ins Finalturnier, das mit insgesamt 18 Nationen vom 18. bis 24. November in der Madrider "La Caja Magica" ausgetragen wird. Auch unmittelbar vor dem Beginn des neuen Davis Cups blieb Kritik nicht aus.

SN/APA (dpa)/Arne Dedert Deutschlands Philipp Kohlschreiber hält Modus für gewöhnungsbedürftig