Kürzere Toilettenpausen beim Tennis ab 2022

Überlange Pausen für Toilettengänge oder Behandlungen von Verletzungen könnten auf der ATP-Tour der Männer ab Jänner der Vergangenheit angehören.

Ein Vertreter der ATP, die Tennis-Organisation der Männer, sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass eine Änderung der Richtlinien kommen werde. Bei den US Open zuletzt in New York hatte vor allem Stefanos Tsitsipas mit überlangen WC-Pausen für Verärgerung nicht zuletzt bei seinen Gegenspielern wie Andy Murray gesorgt.

Tsitsipas nutzte die Lücke im Regulativ weidlich aus und war bis zu acht Minuten lang in Toilettenpausen. Darüber hatten sich seine Konkurrenten schon vor den US Open beschwert, doch der Mitfavorit tat es erneut. Tsitsipas meinte später, er wäre völlig durchschwitzt gewesen und die Pause sei wichtig für ihn gewesen, um sich frisch zu fühlen.

"Ich habe nichts Falsches gemacht, also verstehe ich es nicht", sagte der Grieche. Er liebe die Fans, aber einige Leute würden einfach nicht verstehen. "Manchmal brauchen wir eine kurze Pause."

Der verletzte US-Open-Titelverteidiger Dominic Thiem beobachtet das Turnier aus der Ferne, allerdings diesmal auch als Analyst für den TV-Sender Tennis Channel. Er hatte schon nach dem Match von Tsitsipas gegen Andy Murray ein Zeitlimit gefordert. "Besonders bei den Bedingungen in New York muss man rausgehen können, besonders bei einem Fünf-Satz-Match mindestens zweimal. Du musst deine Hosen wechseln, besonders wenn man so viel schwitzt. Aber es sollte ein Zeitlimit dafür geben, weil das dauert nicht länger als drei, vier, maximal fünf Minuten", meinte Thiem in der Analyse. Für den auf dem Platz verbliebenen Spieler sei es schwierig. "Man kühlt aus, wird steif, das ist überhaupt nicht leicht."

Ex-US-Open-Siegerin Sloane Stephens, die Jungstar Cori "Coco" Gauff in Runde zwei ausschaltete, forderte ebenfalls eine Regeländerung und nannte dieses Verhalten unsportlich. "Sie machen Änderungen für kleinere Dinge, sie haben uns zum Beispiel eine Minute beim Aufwärmen weggenommen", meinte die US-Amerikanerin. "Wenn jemand für neun Minuten auf die Toilette geht, sagt keiner was", meinte die US-Open-Siegerin von 2017.