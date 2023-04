Zu einem Österreicher-Duell kommt es am Dienstag beim ATP-Turnier in Estoril. Österreichs Tennisstar Dominic Thiem trifft auf Landsmann Sebastian Ofner. Wer zieht in die nächste Runde ein? Verfolgen Sie das Match ab etwa 14.30 Uhr hier im Liveticker!

BILD: SN/GEPA Sebastian Ofner und Dominic Thiem treffen aufeinander

Das Match im Liveticker