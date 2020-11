Nach seinem Auftaktsieg gegen Stefanos Tsitsipas peilt Dominic Thiem am Dienstag gegen Rafael Nadal den zweiten Sieg im zweiten Spiel bei den ATP Finals in London an. Bei bislang 14 Aufeinandertreffen verließ Thiem fünf Mal als Sieger den Platz. Verfolgen Sie das Match der beiden Weltklassespieler ab 15.00 Uhr hier im Liveticker!

SN/AP Tennisstar Dominic Thiem hofft gegen Rafael Nadal am Dienstag auf den nächsten Sieg bei den ATP Finals in London.

