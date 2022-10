Tennis live: Dominic Thiem - Michael Geerts; 6:4 gewinnt Thiem den ersten Satz

Zum Auftakt des ATP 250er-Turniers in Antwerpen trifft Österreichs Tennisstar Dominic Thiem am Mittwoch auf Michael Geerts. Gelingt Thiem gegen den belgischen Lokalmatador der Einzug in die nächste Runde? Verfolgen Sie das Match am Abend hier im Liveticker! Der Start des Spiels erfolgt nicht vor 19 Uhr.

SN/APA/AFP/JACK GUEZ Dominic Thiem greift in Belgien an.

Das Match im Liveticker