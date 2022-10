Im Achtelfinale des ATP-250-Turniers in Gijon trifft Dominic Thiem am Mittwoch auf Marcos Giron. Gelingt dem österreichischen Tennisstar gegen den US-Amerikaner der Einzug in das Viertelfinale? Verfolgen Sie das Match ab etwa 19 Uhr hier im Liveticker!

SN/APA/AFP/JACK GUEZ Dominic Thiem hofft auf den nächsten Sieg in Gijon

Das Match im Liveticker