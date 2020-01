Gelingt Österreichs Tennis-Ass der erstmalige Einzug ins Viertelfinale in Melbourne? Der Weltranglisten-Fünfte trifft am Montag früh auf den Franzosen Gaël Monfils. Verfolgen Sie das Spiel im Liveticker.

Für die Fans von Dominic Thiem in Europa heißt es neuerlich früh aufstehen. Denn auch der Achtelfinal-Hit des Weltranglisten-Fünften gegen die Nummer zehn, Gaël Monfils (FRA), wurde bei den Australian Open in der Tagessession angesetzt. Nicht vor 2.00 Uhr Montag früh MEZ (live ServusTV) spielt Thiem um sein erstes Viertelfinale in Melbourne, die Chancen stehen gut für den Niederösterreicher.

Der 26-jährige Thiem hat nicht nur der Fünfsatz-Sieg über Alex Bolt (AUS) in der zweiten Runde hinter sich, auch die überraschende Trennung von Zusatz-Coach Thomas Muster nach nur drei Wochen während eines Major-Turniers stellte für Thiem wohl eine sehr schwierige Situation dar.

Das Match im Liveticker:

