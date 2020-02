Im Endspiel der Australian Open der Tennisprofis stehen sich am Sonntag (9.30 Uhr MEZ) Titelverteidiger Novak Djokovic (SRB-2) und Dominic Thiem (AUT-5) gegenüber - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

Zwei Mal Finale French Open, Endspiel bei den ATP Finals in London und jetzt der Titelkampf bei den Australian Open. Eigentlich ist es für Dominic Thiem das vierte ganz große Finale seiner Karriere, eben das dritte auf Major-Niveau. Der 26-jährige Niederösterreicher hat allerdings am Sonntag in Melbourne mit Novak Djokovic eine Riesenhürde vor sich, will er seinen ersten Grand-Slam-Titel holen.

Gegen Djokovic hat Thiem eine 4:6-Bilanz, allerdings hat er die vergangenen zwei Begegnungen im Halbfinale der French Open und im Gruppenspiel der ATP Finals (beides 2019) jeweils sehr knapp gewonnen.

Das Spiel im Liveticker:

Quelle: SN