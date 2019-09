Nicht wie erhofft nur einen Punkt, sondern zwei Zähler braucht Österreichs Davis-Cup-Team am zweiten Tag des Auswärtsspiels gegen Finnland noch. Nach einem 6:3, 6:4-Auftaktsieg von Dominic Thiem über Patrik Niklas-Salminen unterlag am Freitagabend in Espoo der Steirer Sebastian Ofner der finnischen Nummer eins, Emil Ruusuvuori, nach 85 Minuten glatt mit 3:6, 4:6.

SN/GEPA pictures Kommt Österreichs Tennisteam gegen Finnland weiter?