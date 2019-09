Daviscup Finnland gegen Österreich: Vor allem Dominic Thiem, der das Auftaktmatch gegen Patrik Niklas-Salminen bestreitet, soll es richten. In der zweiten Partie trifft nicht wie geplant Dennis Novak auf Emil Ruusuvuori, sondern Sebastian Ofner. Novak musste wegen einer starken Erkältung passen. Verfolgen Sie den Länderkampf im Liveticker.

Diesmal will es Österreich in das Daviscup-Finalturnier im November 2020 in Madrid schaffen. Anfang Februar hatte Österreich - ohne Dominic Thiem - das Heimspiel gegen Chile in Salzburg mit 2:3 verloren und hatte in diesem Play-off die Chance verpasst. In Finnland soll nun Freitag und Samstag die Basis für ein neuerliches Play-off Anfang März 2020 gelegt werden.

Den Länderkampf in der 6000 Zuschauer fassenden Metro Areena in Espoo eröffnet Dominic Thiem gegen die finnische Nummer zwei, Patrik Niklas-Salminen um 17 Uhr. Im Anschluss bekommt es Sebastian Ofner mit Emil Ruusuvuori zu tun.

Daviscup Finnland - Österreich im Liveticker:

Quelle: SN