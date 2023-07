Dominic Thiem gegen Jiří Lehečka ab 16.30 Uhr im Achtelfinale in Umag

Dominic Thiem bekommt es im Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Umag mit dem auf Eins gesetzten Favoriten Jiří Lehečka zu tun. Der 21-jährige Tscheche liegt in der Jahreswertung, dem Race to Turin, auf Position 25. Zum Vergleich: Dominic Thiem hat sich mit dem Erfolg gegen Bagnis im Race auf Platz 131 vorgearbeitet. Das Match konnte am Mittwoch nicht stattfinden und wird auf Donnerstag verschoben. Verfolgen Sie das Match ab 16.30 Uhr hier im Liveticker!

BILD: SN/GEPA PICTURES/ FRANCOIS ASAL Dominic Thiem besiegte Facundo Bagnis nach hartem Kampf.

Verfolgen Sie das Match im Liveticker