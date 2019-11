Österreichs Tennisstar startet bei den ATP-Finals in London gleich mit einem Knüller. Am Sonntagabend fordert Thiem die Legende Roger Federer. Verfolgen Sie das Spiel im SN-Liveticker.

Letzte Dienstreise des Jahres für Dominic Thiem: Das Kräftemessen der acht besten Tennisspieler in London ist an sich schon ein spektakulärer Saisonabschluss, für Österreichs Star könnten die ATP-Finals aufregender nicht starten. Der 26-Jährige fordert am Sonntag (nicht vor 21 Uhr, live Servus TV und Sky) im ersten Gruppenspiel niemand Geringeren als Rekordsieger und Allzeit-Legende Roger Federer.

Quelle: SN