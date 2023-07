Dominic Thiem unterliegt in Umag gegen Jiří Lehečka

Dominic Thiem hat im Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Umag in zwei Sätzen gegen den topgesetzten Favoriten Jiří Lehečka verloren.

Im ersten Satz hatte Thiem zwar gleich im ersten Game eine Breakchance, konnte dieser aber nicht nützen. Danach gab er selbst sein Service zum 1:3 ab und verlor den Satz nach 40 Minuten mit 3:6.

Der zweite Durchgang war umkämpfter. Nachdem Thiem zum 4:2 breakte, musste er umgehend das Re-Break hinnehmen. Mit dem erneuten Aufschlagverlust zum 5:6 war Thiem dann praktisch geschlagen, Lehecka servierte nach 1:38 Stunden zum 7:5 und dem Matchgewinn aus.

Der 21-jährige Tscheche liegt in der Jahreswertung, dem Race to Turin, auf Position 25. Zum Vergleich: Dominic Thiem hat sich mit dem Erfolg gegen Bagnis im Race auf Platz 131 vorgearbeitet. Das Match konnte am Mittwoch nicht stattfinden und war deshalb auf Donnerstag verschoben worden.

