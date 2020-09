Nach seinem souveränen Dreisatz-Sieg gegen Marin Cilic zum Auftakt der French Open in Paris heißt die Hürde in der zweiten Runde des Grand-Slam-Turniers Jack Sock. Gegen den US-Amerikaner ging der Österreicher in den bisherigen vier Duellen drei Mal als Sieger hervor. Verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

SN/gepa pictures Dominic Thiem kämpft am Mittwoch bei den French Open in Paris um den Einzug in die dritte Runde.

Das Match im Liveticker: Quelle: SN