Nach dem Damen-Finale greifen am heutigen Sonntag die Herren in das Geschehen um den Titelgewinn bei den French Open in Paris ein. Im Finale stehen sich mit Novak Djokovic und Rafael Nadal die beiden derzeit besten Tennisspieler der Welt gegenüber. Verfolgen Sie das Finale in Paris ab etwa 15 Uhr hier im Liveticker!

SN/AFP Sandplatzkönig Rafael Nadal kämpft in Paris um seinen nächsten Grand-Slam-Titel.

Der Liveticker zum Finale Quelle: SN