Nach seinem souveränen Dreisatz-Sieg gegen Marin Cilic zum Auftakt der French Open in Paris heißt die Hürde in der zweiten Runde des Grand-Slam-Turniers Jack Sock. Gegen den US-Amerikaner ging der Österreicher in den bisherigen vier Duellen drei Mal als Sieger hervor. Verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

SN/gepa pictures Dominic Thiem kämpft am Mittwoch bei den French Open in Paris um den Einzug in die dritte Runde.

Dominic Thiems Duell gegen den US-amerikanischen Qualifikanten Jack Sock ist am Mittwoch als zweite Partie nach 11 Uhr angesetzt und beginnt wohl am frühen Nachmittag. Auch Jurij Rodionov ist am Mittwoch wieder im Einsatz. Der 21-Jährige tritt auf dem Court 11 ebenfalls im zweiten Spiel des Tages an, im Kampf um den Einzug in die dritte Runde geht es dabei gegen den Slowaken Norbert Gombos. Das Match von Dominic Thiem im Liveticker: