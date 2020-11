Nach seinem Auftaktsieg gegen Stefanos Tsitsipas peilt Dominic Thiem am Dienstag gegen Rafael Nadal den zweiten Sieg bei den ATP Finals in London an. Österreichs Tennisstar wehrte im ersten Satz zwei Satzbälle ab und gewann den Tiebreak-Krimi! Verfolgen Sie das Match der Nummer drei gegen die Nummer zwei der Welt hier im Liveticker!

Das Match im Liveticker: Quelle: SN