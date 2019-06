Rafael Nadal (ESP/2) und Roger Federer (SUI/3) bestritten am Freitag bei den French Open in Paris das erste Halbfinale. Nadal setzte sich dabei in drei Sätzen mit 6:2,6:4,6:3 durch. Im zweiten Semifinale trifft nun Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem (AUT/4) auf Novak Djokovic (SRB/1). Wer wird Nadals Finalgegner? Verfolgen Sie das Match hier im Liveticker.

Liveticker aus Paris:

Quelle: SN