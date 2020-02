Im Endspiel der Australian Open der Tennisprofis stehen sich heute ab 9.30 Uhr Titelverteidiger Novak Djokovic (SRB-2) und Dominic Thiem (AUT-5) gegenüber. Der Österreicher stellt sich damit der "ultimativen Herausforderung". Verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

Zwei Mal Finale French Open, Endspiel bei den ATP Finals in London und jetzt der Titelkampf bei den Australian Open. Eigentlich ist es für Dominic Thiem das vierte ganz große Finale seiner Karriere, eben das dritte auf Major-Niveau. Der 26-jährige Niederösterreicher hat allerdings am Sonntag in Melbourne mit Novak Djokovic eine Riesenhürde vor sich, will er seinen ersten Grand-Slam-Titel holen.

Wird die Kraft reichen? Am Freitag im Halbfinale konnte der 26-jährige Niederösterreicher diese Frage eindrucksvoll mit Ja beantworten. Doch das 3:6, 6:4, 7:6(3), 7:6(4) über den wiedererstarkten Alexander Zverev war ein weiterer körperlicher und mentaler Kraftakt. Unter dem Jubel der 15.000 Zuschauer in der Rod Laver Arena versprach er: "Ich werde wirklich alles geben, was ich in mir habe."

Sein Finalgegner, der nur einen Satz im Turnierverlauf abgeben musste und dessen Weg ins Finale fast sechs (!) Stunden kürzer war, adelte Thiem schon im Vorhinein. "Dominic hat seinen Platz mitten in der absoluten Spitze längst gefunden und mehr als verdient. Er ist ein großartiger Spieler und verbessert sich immer weiter. Er hat alles, was man braucht, um ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen", sagt der 32-Jährige vor deren elften direkten Duell .

Thiem liegt zwar 4:6 zurück, doch hat er bereits drei Duelle auf den größten Bühnen für sich entschieden. Jene im French-Open-Halbfinale und bei den ATP-Finals erst im vergangenen Jahr. "In London habe ich super gespielt. Ich glaube daran, dass ich das noch einmal abliefern kann. Zuerst muss ich bestmöglich regenerieren", freut sich Thiem auf den nächsten Höhepunkt seiner Karriere. Legenden und Experten trauen Thiem alles zu. "In dieser Form hat Dominic auch gegen Novak, der momentan fast unantastbar agiert, alle Chancen", sagt Pat Cash.

Das Spiel im Liveticker:

Quelle: SN