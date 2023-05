Dominic Thiem trifft im Viertelfinale des ATP-Challenger-Turniers in Mauthausen am Freitag auf Dino Prižmić. Gelingt Österreichs Tennisstar gegen den 17-jährigen Kroaten der Einzug in das Halbfinale? Verfolgen Sie das Match ab etwa 15.30 Uhr hier im Liveticker!

BILD: SN/IMAGO/SHUTTERSTOCK Dominic Thiem will ins Halbfinale

Das Match im Liveticker