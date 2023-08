Dominic Thiem trifft in der ersten Runde der Generali Open in Kitzbühel auf den argentinischen Qualifikanten Facundo Bagnis. Die bislang einzige Begegnung auf der ATP-Tour entschied der Österreicher vor einer Woche beim ATP-250-Turnier in Umag mit 6:4 und 7:5 für sich.

BILD: SN/GEPA PICTURES Dominic Thiem absolviert beim ATP-Turnier in Kitzbühel am Dienstag seinen ersten Auftritt.

