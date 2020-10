Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem trifft im Viertelfinale der Erste Bank Open in Wien am Freitag auf den Russen Andrey Rublev. Verfolgen Sie das Spiel ab 15.30 Uhr im Liveticker!

Gegen Rublev, den er noch auf dem Court als einen seiner "Lieblingsmenschen und Lieblings-Trainingspartner auf der Tour" bezeichnete, erwartet Thiem eine "unglaublich schwere" Partie. "Er ist gerade in der letzten Woche in die Top Ten eingezogen und ich würde sagen, dass er, so wie er zurzeit spielt, sogar zu den fünf besten Spielern auf der Welt gehört. Er spielt jeden Ball mit Höchstgeschwindigkeit", erklärte Thiem. "Das wird eine unglaublich schwere Aufgabe."

Gegen den 23-jährigen Rublev, der im ATP-Ranking aktuell Achter ist, hat Thiem bisher drei Mal gespielt und hält bei 2:1-Siegen. Die bisher letzte Begegnung hatte der Russe im Hamburg-Viertelfinale 2019 mit zwei Mal 7:6 für sich entschieden. Für Thiem ist es sein viertes Viertelfinale in der Stadthalle.

Das Match im Liveticker:

