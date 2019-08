Dominic Thiem spielt am Freitag im Halbfinale des Generali Open in Kitzbühel um den Einzug in das Endspiel gegen den als Nummer 7 gesetzten Italiener Lorenzo Sonego - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

SN/APA/EXPA/JFK Dominic Thiem – „ich will das Turnier von Kitzbühel gewinnen“.