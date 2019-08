Erstmals seit 2015 steht Dominic Thiem wieder im Viertelfinale des Generali Open in Kitzbühel. Doch die Nummer vier der Welt will nach dem Sieg im Österreicher-Duell gegen Sebastian Ofner mehr. Am Donnerstag (drittes Match nach 13 Uhr) kämpft er gegen den Spanier Pablo Andujar um seinen dritten Halbfinal-Einzug in Kitz.

SN/GEPA pictures Dominic Thiem im Einsatz in Kitzbühe.

Andujar hatte sich im Achtelfinale gegen den Wahlkitzbüheler Philipp Kohlschreiber mit 6:4 6:4 durchgesetzt. Die Bilanz Thiems gegen den Spanier ist positiv: In bisher zwei Duellen gab es ebenso viele Siege. Das Match im Liveticker: Quelle: SN

