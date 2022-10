Dominic Thiem trifft am Freitag im Viertelfinale des ATP-250-Turniers in Antwerpen auf den Polen Hubert Hurkacz. Gelingt dem österreichischen Tennisstar im Duell gegen die Nummer 11 der Weltrangliste der Einzug in das Halbfinale? Verfolgen Sie das Match ab 14 Uhr hier im Liveticker!

SN/APA/AFP/Belga/DAVID PINTENS Dominic Thiem kämpft um den Einzug ins Halbfinale

Das Match im Liveticker