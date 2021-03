Nach seinem Sieg in drei Sätzen gegen den Russen Aslan Karazew steht für US-Open-Sieger Dominic Thiem am Donnerstag bereits das nächste Spiel in Doha an. Thiem trifft im Viertelfinale des ATP-Turniers auf den Spanier Roberto Bautista-Agut. Verfolgen Sie das Spiel ab etwa 17.30 Uhr hier im Liveticker!

SN/gepapictures Dominic Thiem kämpft um den Einzug ins Halbfinale.

Das Spiel im Liveticker: