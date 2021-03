Der beim ATP-Tennisturnier in Dubai topgesetzte Niederösterreicher Dominic Thiem trifft am Dienstag (2. Match nach 16.00 Uhr MEZ) in seinem Auftaktmatch im Achtelfinale auf den Südafrikaner Lloyd Harris. Verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

SN/gepapictures Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem.

Das Match im Liveticker: Thiem fühlt sich gut gerüstet. "Die Form ist eigentlich ganz gut, die Trainingseindrücke auch", sagte der 27-Jährige. "Ich habe einige Sätze gespielt. Die Bedingungen sind schneller als in Doha. Die Turniere in der Wüste sind ganz lässig, ist auch etwas Neues für mich, da ich die letzten Jahre in Südamerika war. Das ist sicher auch für die Zukunft eine ganz nette Option." Die Zusammenkunft in Doha nach langer Zeit mit seinem Trainer Nicolas Massu sei schön gewesen. "Natürlich ist er richtig, richtig wichtig."